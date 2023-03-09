台南市中西區7日凌晨出現1輛超長拖板車載運大型神秘設備行經街頭，引發民眾聯想，有民眾致電詢問警方是否為軍事設備，警方9日澄清這是森霸電廠的發電機具，事前已通報從安平港進港，再以貨車運至電廠，14日晚間還有1次設備運送，警方提醒夜間駕駛人注意。

台南市1月份就曾有拖板車載運大型機具被網友拍下，上傳影片詢問，引發網友揣測，還有民眾聯想到2004年的擱淺鯨魚運送至鬧區爆肚事件。

台南市7日凌晨街頭再出現1輛超長拖板車，在義交指揮下緩緩前進，民眾看到光數單側輪胎就有20多顆。

有如蜈蚣的拖板車上載運著1件大型機具，深夜行經鬧區，正值兩岸關係緊張，台南市警方接到民眾致電查詢是否事軍事機密用品。

警方表示，該物件並非軍事用途，而是山上區森霸電廠的發電設備，台南市政府日前已在內部會議中通報，重型機具會在7日、14日兩天凌晨0時至6時，分別由船隻載送從安平港進入，再以拖板車運送至電廠，回程為9日與16日凌晨再依原路返回，全程利用夜間時段避免擾民，由業者聘請義交沿路指揮交通。

台南市警方籲駕駛人夜間若遇上該輛拖板車，配合義交指揮提前改道，確保交通安全與順暢。