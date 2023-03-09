相信不少人都希望能在今年脫單，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享農曆2月愛情運超級旺的生肖，依序是生肖豬、生肖狗、生肖羊、生肖虎，其中第1名的生肖豬，單身者將會出現許多追求者，甚至會不只一人和他們同時告白或曖昧，有伴侶者在今年適合結婚、懷孕生子。

▍第四名：生肖虎

生肖虎在農曆2月、閏二月（陽曆3丶4月）之間，特別有機會遇到一個看對眼的對象，就此安定下來，甚至不排除交往後3個月內便有閃婚念頭，兩人一拍即合，加上今年有吉星太陽高照，交往中的人，你們感情穩定，特別適合在今年討論婚事並完婚，也不排除有雙喜臨門的好運與喜氣。另外，有伴侶者，記得拿出體貼的一面，只要放低姿態，另一半就會更加疼惜，雙方都能感覺到愛情的甜蜜。

▍第三名：生肖羊

生肖羊在農曆二月丶閏二月（陽曆3丶4月）之間，將遇到一位想珍惜的人，這個人在各方面都很優秀，可說是完美的人選，不僅是生肖羊自己喜歡，連家人也很喜歡，雖然一開始雙方性格或許有些不合拍，但經過磨合期後，很有可能會一起走入婚姻，甚至今年就結婚，如生肖羊對另一半也有好感，建議別再猶豫，趕快和對方定下來。

▍第二名丶生肖狗

生肖狗在農曆二月丶閏二月（陽曆3丶4月）之間，愛情運勢充滿驚喜，能夠遇見真愛，甚至閃婚。這期間將會越來越有自信，自然散發出更多魅力的光芒。如是一個大齡未婚者，一直想著結婚並脫離單身狀態的話，那千萬別錯過任何相親機會，無論是通過朋友介紹或擴展社交圈，這些機會都可能會遇到能改變一生的伴侶。

▍第一名：生肖豬

生肖豬在農曆二月丶閏二月（陽曆3丶4月）之間，三合行運，這讓他們的人緣大好。單身者桃花朵朵開，身邊也會出現許多追求者，甚至會同時不只一人和他們告白或曖昧。建議此時要敞開心房，捨棄過去的被動，千萬不可浪費這波脫單的機會。有伴侶者則是適合結婚、懷孕生子的一年，任何喜事都適合在今年行動或籌備，不排除能在上半年就敲定婚事，年尾完婚。