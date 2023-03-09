桃園地檢署昨天晚間指揮中壢警分局偵破中壢區某處大型百家樂職業賭場案，共計查獲工作人員及賭客共計45名，並查扣現金新台幣301萬8678元，籌碼代幣共計1億5759萬餘元，目前正偵辦中。

檢方表示，中壢分局報請指揮指轄內有大型職業賭場案，經檢察官指揮專案小組積極偵辦，經警方數星期之埋伏蒐證，掌握該處確有暗中從事賭博行為，待時機成熟經持臺灣桃園地方法院核發之搜索票搜索該處，並當場查獲賭客、工作人員共計45名到案。檢察官刻正以刑法之賭博罪嫌偵辦中。