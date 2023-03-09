明新科技大學原住民族教育發展處，在原住民族委員會建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫經費補助下，核定設置賽夏族知識研究中心，同時也是全國唯一是一級單位的原住民發展中心。該計畫將結合產官學之力，與賽夏族共同推動原民教育與文化發展，起始會議將初步討論攸關賽夏族的知識架構組成，以利未來原民知識分類與運用。

明新科大原住民族教育發展處處長林杏提到，原民會依據原住民族教育法規定，推動「建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫」，在2022年正式啟動「111年度至112年度補助大專院校設置原住民族知識研究中心計畫」，補助在明新科大設置「賽夏族知識研究中心」，由研究計畫建構原民的知識體系，未來在民族教育裡可以培育賽夏族師資、設計教材等等，來凝聚賽夏文化核心價值。

明新科大在8日舉辦計畫起始會議，會議目的為建構賽夏族知識體系行動組織，除了產、官、學齊聚研討交流之外，啟始會議廣邀部落耆老、賽夏族民族議會、苗栗縣賽夏族文化推展協會、新竹縣原住民族教育協會以及賽夏族南北群區域內學校代表出席。

為實質推動賽夏族民族知識體系建構，會議中並由劉國偉校長頒發聘書，與賽夏族4間學校包括新竹縣五峰國中、五峰國小、苗栗縣蓬萊國小、苗栗縣東河國小成立協力團隊，聘任17位不同領域專家與學者擔任諮詢委員，共同致力賽夏民族教育與文化傳承發展。

明新科大賽夏族知識研究中心，將以田野實作應用科學、資訊之學習型態，強化民族與社會之連結，落實原住民族知識建構，未來延伸發展於賽夏族文化特有應用科學之產業，與賽夏族共同發揚民族教育核心與創新精神。

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