新竹市1名綽號「雞肉豪」的馮姓男子，平時於某果菜市場經營肉品店，看似稀鬆平常，竟偷偷趁市場人來人往，將毒品安非他命賣給熟門熟路的毒蟲，警方接獲線報，立即展開調查，於8日將馮姓主嫌及鄭姓等5名買毒嫌犯逮捕到案，全案依毒品罪送辦，其中馮嫌經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方指出，馮嫌平常在市場經營肉品店，他主要趁著市場婆婆媽媽來買菜，人潮最多的時候賣毒給熟客，而且熟客們為掩護行蹤，也提著菜籃，或騎著搬運貨物的機車前來，融入環境。從外觀完全看不出，肉品店有毒品交易，而毒蟲們除了把毒品買回家，甚至直接在市場廁所施用。

新竹市警局第三分局接獲線報，立即組成專案小組，並報請新竹地檢署檢察官廖啟村指揮偵辦。蒐證期間，辦案員警多次喬裝買菜的婦女、送菜的搬運工等，只為深入市場周邊，祕密拍下馮嫌販售雞、鴨、豬肉外，也趁著市場人、車流量最大時做為掩護。

由於將馮嫌毒品賣給前來交易的毒蟲後，購毒者就會迅速消失於人群中，增加辦案困難，但專案小組不畏艱難，長期蒐證後，日前針對馮姓主嫌之住居所、店面攤位執行搜索，同時拘提鄭姓購毒者等5人到案偵辦。

警三分局分局長林炎巨說，警方執行安居緝毒專案除了加強查緝藏匿於社區、大樓內的毒品犯罪隱患外，同時為防制營業場所成為毒品交易之據點或施用處所，尤其是人來人往、老弱婦孺出入之公共場所。

林炎巨說，警方會在如傳統市場、大賣場、超商等處所應加強布線查緝，以免影響市民的生活及購物環境品質。他也呼籲，民眾勿沾染吸毒之惡習，否則會影響個人的人生及家庭，同時警告意圖販毒得利之惡徒不要心存僥倖，也會付出慘痛的代價。

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