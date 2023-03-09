高雄市政府教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，從2014年6月簽署第一次「教育實習備忘錄」、2019年9月再簽署第二次，已有31位實習教師來到高雄進行教育實習，共有144班4,896位高雄學子受惠。海外教育實習專案因疫情中斷3年，今年恢復辦理，有多達9位美籍實習教師來到高雄，並由本市多所國中小學校共同響應，並規劃「偏鄉英語教育營隊」行動方案，讓實習外師資源挹注偏鄉學校共同成長，完善「國際、跨域、共榮、永續」發展目標。

9位美籍實習教師來到高雄，高雄市教育局與主辦學校苓洲國小熱情歡迎，也帶領實習外師走訪高雄相關地點(高雄市教育局提供)

9位美籍實習教師來到高雄，高雄市教育局與主辦學校苓洲國小熱情歡迎，除了安排高雄接待家庭，也帶領實習外師走訪高雄相關地點；實習外師稱讚高雄有不少美麗的河港景點，也說高雄的小吃很好吃，高雄YouBike很方便，大家也相互分享學習操作方式與路線，說可以騎腳踏車去任何地方。

美籍實習教師說高雄YouBike很方便，大家也相互分享學習操作方式與路線，說可以騎腳踏車去任何地方。(高雄市教育局提供)

苓洲國小吳國泰校長說，苓洲國小行政團隊承擔海外教育實習校際跨國交流工作，提升高雄市國中小師生英語學習與教學能力，也促進彼此文化交流機會，讓9位愛荷華州立大學教育實習教師在高雄快樂實習，累積海外實習教學歷練，並感受高雄溫暖的陽光與市民熱情的活力，也感謝高雄參與實習的學校，一起為提升雙語能力注入活力。

苓洲國小行政團隊承擔海外教育實習校際跨國交流工作，讓9位愛荷華州立大學教育實習教師在高雄快樂實習(高雄市教育局提供)

愛荷華州立大學海外教育實習在全球有多個聚點，高雄市一直是美籍外師的首選。美籍實習教師須在美國本土進行第1階段的教育實習，通過第1階段把關後，才能繼續進行第2階段的海外教育實習。海外教育實習階段，指導教授也將來臺進行課室瞭解與觀察實習情形，評核實習教師表現。

美籍實習教師須在美國本土進行第1階段的教育實習，通過第1階段把關後，才能繼續進行第2階段的海外教育實習。(高雄市教育局提供)

苓洲國小擔任推動國際任務學校的重責大任，於實習外師來到高雄半年前，即展開專案計畫全部工作聯繫，串起高雄市政府教育局、美國愛荷華州立大學的雙方交流；從美籍實習外師踏上高雄的第一步，生活住宿到實習學校的教學活動安排，苓洲國小用心扮演著全方位的服務。