深受觀眾喜愛的東森《花甲少年趣旅行》，本周推出屈中恆、謝瓊煖、大元（林艾璇）、吳念軒遊北北基的最後一集。大元曾在旅程第一天時透露因為出身單親家庭、從小就沒什麼機會和爸爸相處，這番話讓育有4名寶貝女兒的屈中恆相當心疼，他還在第三天行程時，悄悄買下大元喜歡的小盆栽，讓大元感動不已，當場爆哭。

近年喜歡植栽的大元在擔任導遊時，安排一間結合溫室植栽的咖啡廳，屈中恆看到大元望著滿園植物歡欣雀躍的樣子，便瞞著所有人自掏腰包買下大元中意的小盆景，大元感動到當場爆哭，邊哭邊對屈中恆說：「今天又不是最後一天幹嘛這樣！」屈中恆坦言看著大元就像看到自己女兒的樣子，因此偷偷準備警喜。屈中恆的暖心舉動，讓不曾感受父愛的大元忍不住對他喊出一聲：「謝謝爸！」屈中恆也貼心安慰她，「希望我的女兒長大以後，都能夠像妳一樣優秀」。

北北基旅行的最後一日導遊為吳念軒，他帶著旅伴們體驗「寬板滑水」，全員首次挑戰這項極限水上運動，第一次體驗就上手的吳念軒和大元，接連帥氣地「乘風破浪」挑戰成功，最後甚至用進階版的技術「單手」站立滑水，超強的學習力讓教練盛讚不已。

再次面臨「與水共舞」時刻的謝瓊煖，首次吐露她一直被兒時溺水的陰霾籠罩，除了對腳踩不到水感到恐懼，也很害怕嗆到水，「害怕那種被世界拋棄的感覺。」最後，謝瓊煖決定揮別噩夢，勇敢踩在讓船隻繩索牽引拖動的寬版上。在水上滑行時，謝瓊煖一直面露難色，堅持近2分鐘才用顫抖的聲音向同伴們喊聲：「我要回去了，我想回去了！」上船後，教練立刻給予謝瓊煖安慰和擁抱，她卻忍不住脆弱、聲淚俱下，坦言自己是被安慰就會哭的類型。

一旁的吳念軒則因行程意外觸發花甲內心夢魘，感到非常自責，謝瓊煖反而感謝吳念軒讓她有突破心魔的機會，「同伴給我的力量很重要，我們就像家人一樣，讓我願意展現自己真性情的一面。」相信這趟旅程中發生的所有小插曲，都為他們帶來許多人生新的感受。《花甲少年趣旅行》每周六晚間8點於東森綜合32頻道首播，每周日晚間10點於東森超視33頻道播出，網路平台每周六晚間10點 MyVideo獨家首播。