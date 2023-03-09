澎湃新聞報導，浙江省紀委省監委官網3月9日公布全省今年漠視侵害群眾利益問題專項治理項目共10大項，並同步公開各專案牽頭單位、工作目標、投訴舉報電話等，接受群眾監督。其中，植牙提質降費專項治理規定，公立醫療機構單顆常規種植全流程價格，醫療服務總價不超過4500元（人民幣，下同，約合新台幣1萬9800元），口腔種植體系統集中帶量採購參與率達到100％。

澎湃新聞報導，今年是浙江深入開展漠視侵害群眾利益專項治理工作的第3年。2021年以來，為深入整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，推動解決群眾「急難愁盼」，該省紀委省監委聚焦教育亂收費、徵地拆遷安置慢等問題，在全省組織開展漠視侵害群眾利益問題專項治理。

今年1月召開的浙江省紀委十五屆二次全會，明確提出要堅持常態化開展漠視侵害群眾利益問題專項治理，推動各地各部門在鞏固既往治理成果的基礎上，持續盯住困擾群眾多年的問題，精準選題、對症下藥、一抓到底。

據指出，在前期徵求群眾意見基礎上，浙江省紀委省監委會同省教育廳、省公安廳、省民政廳、省人力社保廳、省自然資源廳、省生態環境廳、省建設廳、省農業農村廳、省市場監管局、省醫保局等10家省直單位，確定了今年的10個專項治理項目。

其中，口腔種植醫療服務提質降費專項治理由省醫保局牽頭，目標將實現全省開展口腔種植服務的各級公立醫療機構單顆常規種植全流程價格調控回應率達到100％，單顆常規種植全流程價格醫療服務總價不超過4500元（人民幣，下同，約合新台幣1萬9800元），口腔種植體系統集中帶量採購參與率達到100％；發揮公立醫療機構對市場的參照作用，引導民營醫療機構按照符合競爭規律和群眾預期的水準制定合理價格，切實降低口腔種植費用。

中小學校食堂採購問題專項治理由省教育廳牽頭，將聚焦中小學食堂在採購、驗收、財務核算、資訊公開各流程中存在的問題，重點推進中小學採購流程、驗收管理、財務核算等工作，進一步規範食堂採購行為，建立健全管理監督機制，發揮食堂公益功能。

省市場監管局將牽頭治理燃油加油機計量準確性問題，嚴厲打擊燃油加油機計量違法行為，實現全省域加油站100％檢查到位，燃油加油機100％檢定到位；更新完善加油機計量監管工作舉措，形成並推廣一批治理經驗和工作成果，推動建立燃油加油機計量監管長效機制。