詐騙集團猖獗，手法推陳出新，詐騙案件發生數及財損都呈現增加趨勢；為避免鄉親受騙，「打詐南投隊」由縣長許淑華領軍，親自錄製防詐宣導影音，透過清潔隊垃圾車、回收車在大街小巷播放，提醒鄉親認識詐騙。

防詐、識詐總動員，警政署署長黃明昭特別拍攝「阿昭署長」5大詐騙手法識詐宣導影片；南投縣警察局運用網站、社群媒體、廣播電台、各大風景區、醫療院所、賣場及人潮聚集場所推播，希望透過活潑生動及頻繁播放的方式，讓民眾更進一步認識詐騙集團慣用伎倆，不讓詐騙集團有機可乘。

南投縣警察局提醒民眾，現在網路資訊發達，各種詐騙手法日新月異，隨時可能找上門，謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，多加查證，提高警覺，同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或到派出所尋求警方協助，避免財產遭詐騙。