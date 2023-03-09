亨泰光表示，2月份OK鏡整體出貨狀況明顯回溫，主要在於寒假即將結束，家長趁開學前陪伴學齡兒童及青少年進行視力檢查，讓學生適應OK鏡配戴及近視防控治療，加上中國大陸地區運輸交通恢復正常，2月份台灣與中國大陸OK鏡總出貨金額較上月增加逼近6成。

亨泰光表示，以目前臨床實驗及使用者體驗來看，夜間配戴OK鏡是9-18歲近視好發期學生最佳的近視防控方式之一，以目前OK鏡在台灣六都滲透率推估約10%；中國大陸地區滲透率不到2%的情況來看，市場發展空間相當大，公司身為台灣OK鏡製造龍頭，並於中國大陸地區擁有兩張OK鏡上市許可，可望持續受惠此一商機，整體營運可望維持穩健的成長動能。

亨泰光進一步表示，因應台灣與中國大陸的OK鏡出貨量持續提升，公司五股廠的第二條全自動化產線，已於去年第四季正式加入生產行列，公司今年總產能可望再增加至60萬片；此外，公司持續研發各項功能型隱形眼鏡及視光產品，預計今年第二季在台灣地區推出兒童近視控制用光學鏡片，並於傳統眼鏡行、眼科診所及教學醫院等通路，舉辦各式特殊隱形眼鏡講座及數位驗配體驗等活動，提高公司自製產品的能見度，進一步推升公司營運成長動能。