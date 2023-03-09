荷蘭為歐元區第五大經濟體，預計2023年經濟成長率為1.6%，2024年來到1.4%，CPB指出，將遠低於過去兩年接近5%的成長率。

通膨則相對地較高，今年和明年將為約3%，但在歐洲算是較低水準。CPB指出，主要是不斷飆升的食品和能源價格，將影響到其它商品和服務的價格。

房價下跌，消費者信心減弱和支出的下降，都將拖累經濟成長。

CPB也指出，為保護消費者免於受到不斷上漲能源帳單的衝擊，政府採取的慷慨支援補助措施，將擴大政府預算赤字，在今年來到GDP的3%，在2024年來到2.6%。