立委陳玉珍(右)在3日質詢行政院長陳建仁(左)時，第一個問題就是針對恢復小三通常態化議題。(圖／陳玉珍辦公室提供)

陸委會今(9)日下午宣布，將於清明節前開放「小三通」客運中轉，執行細節及配套作業將於下周公布。金門籍立委陳玉珍對行政院長陳建仁兌現承諾表示肯定，但小三通常態化已拖太久，對金門經濟及觀光發展效果有限，唯有下一步開放大陸觀光客時，讓陸客也可從金門入境，如此才能真正活絡金門的觀光與經濟。

針對恢復小三通常態化航行一事，上午行政院長陳建仁在行政院會正式指示陸委會會同交通部、衛福部，就「恢復兩岸空運客運航點」各層面交流進行評估及規畫；而陸委會也在下午宣布，將於清明節前開放「小三通」客運中轉。

對此，立委陳玉珍表示，她在3日首次質詢陳建仁院長時，第一個問題就是針對恢復小三通常態化議題來質詢，當下陳建仁也回應說，3月10日前，行政院會針對搭船人員的限制及航班進行滾動式檢討；今天陳院長履行他的承諾，對其勇於任事的態度表達肯定，但實際上小三通常態化已經拖太久了，對金門經濟及觀光發展效果已經有限，唯有下一步大陸觀光客開放時，讓陸客也可從金門入境，如此才能真正活絡金門觀光，振興各行各業的經濟活動。

陳玉珍說，陳建仁所帶領的內閣號稱「溫暖內閣」，但明明國人可以從松山機場自由入出到廈門，卻不能透過小三通中轉往來大陸，中央疫情指揮中心都已對外表示要三階段解封了，小三通還停留在只能讓金馬鄉親進出，這溫暖難道不會感覺有些偏頗嗎？陳建仁則在當下回應表示，會在3月10日前回覆給立委行政院滾動檢討的結果。

根據陸委會副主委詹志宏召開記者會的說明表示，依據總統去年國慶談話指示，在兩岸邊境解封後逐步恢復兩岸健康有序交流，陳建仁上任行政院長後亦提示施政應以打造溫暖堅韌臺灣為目標，指示陸委會應滾動式檢討小三通及航點等政策。而在小三通部分，政策上已確定將於清明節前開放「小三通」客運中轉，至於執行細節及配套作業，將會於下週公布。

陳玉珍語重心長的提到，新冠肺炎疫情肆虐三年多以來，世界各國無不受到影響，無論政治經濟社會各層面均受創嚴重，各國的防疫措施也不斷的檢討改進。確實在疫情發生的一開始，暫時中斷小三通是因為疫情不明朗的狀況下所做的決定，但這三年來停航的結果，也對金門的觀光及經濟發展產生大的衝擊，特別是對於往來金廈漳泉的鄉親民眾，帶來極大不便。

陳玉珍指出，在中央開始宣布逐步解封後，她也第一時間要求小三通應跟上中央解封的速度，才能讓金門疫後的經濟復甦趕緊跟上。遲來的「開放客運中轉」，僅是解決台灣人民往來大陸的交通便利，恐無法帶來觀光財。唯有未來在開放大陸觀光客之際，金門也能納入開放名單之列，才可能帶給金門過往旅客如織的景象，讓金門各行各業的經濟能重返榮景。