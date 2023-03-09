聖暉*表示，雖然整體經濟情勢不確定因素仍高，營運環境仍受原物料、人工等相關成本因子干擾，但聖暉*透過規模經濟大量採購、嚴格控管各項成本與費用，積極追蹤工程進度與調整專案工期，集團整體工程進行與認列正常。目前集團旗下各產業客戶在建專案工程保持良好進度認列，維持穩健成長。

展望今年第一季，有鑑於2022年的高基期，雖然多數半導體大廠因應短期庫存修正，陸續下修今年資本支出計畫，在地緣政治的牽動下，美、日、歐相繼推出半導體產業發展計畫，台灣半導體廠也將持續投資擴廠，聖暉*以技術核心為後盾，積極爭取新訂單。以集團整體接單區域分布來看，台灣、大陸仍為主要貢獻地區，展望東南亞地區仍將呈現倍增接單成長力道。

展望未來，聖暉*未認列的合約高達300億元以上，足以支撐集團未來1-2年營運，在地緣政治與疫情的衝擊下，全球供應鏈重組所帶動的投資，將持續在不同的產業中啟動。聖暉*以多產業、多區域、多工種的業務布局策略，將有助於公司在台灣、東南亞的投資浪潮中，提升市占份額、強化業務接單能量。