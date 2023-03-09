展望今年竹一季，王品推出多項優惠活動刺激消費，包含鍋物品牌推6,000元加菜金、中餐品牌推龍蝦宴等，加上將於3月15日開幕的新鐵板燒品牌「就饗」，均有望帶動淡季不淡。

王品台灣事業群業績火熱，今年春節雖全數落在1月，但2月營收表現仍強勁，同期業績首度衝破13億元。在情人節商機挹注下，集團旗下西餐品牌「王品牛排」、「西堤牛排」、「THE WANG」、「夏慕尼」單月營收、來客數均較去年同期成長1-2成，其中王品牛排、夏慕尼當日業績更創全月高峰，較平日翻2-3倍，顯示以牛排起家的王品集團，仍是消費者慶祝佳節首選。

此外，228連假帶動聚餐需求，吃到飽品牌表現亦佳，主打和牛鍋物吃到飽的「和牛涮」，台中文心崇德、高雄博愛2家分店入榜，主打燒肉吃到飽的「肉次方」，3家分店連續6個月破千萬業績，加上「青花驕」中山北店與「夏慕尼」中山北店，王品台灣事業群2月共有7家千萬門店。