新北市29區里長聯誼會總會長許承煬挺國民黨提名侯友宜參選2024總統，民進黨批侯友宜一心只想選總統，市政失靈一籮筐；新北市政府發言人張愛晶回擊，執政黨不無中生有嘴砲亂國 。民進黨發言人張志豪表示，新北市的里長遞交連署書是事實，哪裡無中生有？

張志豪指出，新北市的里長遞交連署書是事實，請侯市長說清楚講明白，不要老是躲在發言人背後。過去不論是市議員對侯市府的愛心大平台是否成為競選小金庫提出質疑，還是對市政脫序、社政系統失靈提出的質疑，都是希望新北市更好，希望侯市長專心市政。

他說，但遺憾的是侯市長從來都不願意正面回應，始終迴避質疑，永遠跳針回應「好好做事」。建議侯友宜先把到底會不會落跑選總統說清楚，因為此舉影響甚鉅，恐對新北市民冒然毀棄承諾，本來就該接受各界檢視。

張志豪表示，侯友宜目前仍是新北市長，過去曾發生的市政缺失，本來就該接受各界的檢視，同時虛心接受議員的監督。若面對相關市政質疑，就如此氣急敗壞，甚至動用新北市府新聞及公務資源來攻擊民進黨，請問侯市府是侯友宜的競選總部？還是張愛晶發言人是侯友宜準備落跑選總統的發言人？

張志豪強調，看到新北市府的回應，仍是一貫的擦脂抹粉、粉飾太平的「侯氏語錄」。試問侯市府前陣子發生的孤獨死亡的不幸事件，以及新北市在多項雜誌評比正逐年落後也是事實，究竟哪一項是無中生有？建議侯市長好好出面說清楚講明白，讓市府辛苦的公務員可以安心工作，未來真的不用分心做你的競選總部人員，這樣才有利市政的發展。