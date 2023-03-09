臺大雲林分院肝膽腸胃科團隊。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院肝膽腸胃科自2020年引進多針雙電極電燒治療大到難以開刀、位於困難位置的肝癌，醫師吳立偉一人完成700多例。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院肝膽腸胃科自2020年引進多針雙電極電燒治療大到難以開刀、位於困難位置的肝癌，醫師吳立偉一人完成700多例，其中原本腫瘤大到6、7、8公分的病患以此方法根除腫瘤，迄今存活超過2、3年，其中一名85歲病友今（9日）回醫院感謝吳立偉救命之恩。

法國巴黎大學以肝腫瘤微創手術聞名，吳立偉醫師留學習得針雙電極技術返台，2020年服務於臺大雲林分院，迄今成功完成700多例手術，平均一年完成200多例，5分之1是大於4公分或是合併血管侵犯，過去被視為無法接受根除性電燒治療的病患，經過多針電燒治療都得到長期的無病存活。

其中一名來自台中的85歲老企業家，原本有肝硬化病史，在台中一家大醫院追蹤，也做過栓塞治療但失敗；吳立偉3年前接手，在8分公分惡性腫瘤施以多針雙電燒治療，以2小時完成根除，老伯伯下個月要去義大利旅遊，他今日特趕來台大雲林分院致謝。

吳立偉表示，大多數肝癌患者有肝硬化、肝功能不佳、年齡大等問題，無法做切除手術，如果只也接受姑息性治療，存活率恐怕又不高，這種微創的電燒手術就扮演救命角色。

為精準包圍肝臟惡性腫瘤，吳立偉並不採取超音波導引針頭，而是綜合考量後，在腦海及手術布畫出要燒灼的路線，靠手及眼睛把把針插在正確位置，可說神乎其技。

吳立偉最近完成以9支針燒灼7公分腫瘤，40分鐘內完成，可能刷新全台紀錄。他強調，他的信念就是在最需要的地方幫助最需要的人，為他們在黑暗找光，能回到家鄉提供這項服務，感到很欣慰。

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