現場提供成人健檢、B、C型肝炎篩檢，還有子宮頸癌、大腸癌、乳癌等癌症篩檢服務。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局結合公館鄉公所、公館鄉民代表會、公館鄉衛生所與部立苗栗醫院，3月11日早上7點半到10點半，將在鶴岡國小學生活動中心辦理「免費篩檢 健康兔YOU」免費健檢活動，提供成人健檢、B、C型肝炎篩檢，還有子宮頸癌、大腸癌、乳癌等癌症篩檢服務。

衛生局指出，為提供鄉親更全面的服務，現場還有中醫體質分析、骨密度檢查、免費胸部X光檢查、社區長者功能評估等多項健康加值服務，邀請鄉親朋友踴躍參與篩檢，共同打造健康防護力。

衛生局表示，台灣10大死因中癌症位居第1名數10年，且慢性疾病導致的疾病也長期占據10大死因之列，嚴重威脅國人健康，辦理大型整合性健檢活動，提供「多樣健檢、一站式服務」，不但省去鄉親搭車往返、醫院候診的不便，更重要的是讓鄉親培養「重視健康、定期篩檢、讓自己安心、讓家人放心」的健康好習慣。

衛生局長張蕊仙說，預防保健首先需要建立良好生活習慣，包括飲食、運動、起居和作息，更重要是需配合定期健康檢查，以掌握身體的狀況，篩檢結果讓健康者心安，異常者謹記早期發現、早期接受治療，遠離癌症威脅，請鄉親朋友踴躍參加。

另外，提醒鄉親活動當日請記得攜帶口罩、健保卡、身分證以供核對是否符合篩檢資格，成健抽血檢查者，前1日晚上10時起禁食，當天備有早點。相關資訊可洽詢公館鄉衛生所健康專線：037-224732或至公館鄉衛生所FB專頁查詢。