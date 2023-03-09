台灣於2021年9月與中國大陸同月申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），但目前仍在處理英國申請案，我國的進度仍未有進展。外交部發言人劉永健今表示，各方普遍預期今年7月英國可完成入會談判，我國將盡速爭取成立CPTPP台灣入會的工作小組。

CPTPP前身《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）為制衡中國大陸影響力而力推的協定，而繼任者、美前總統川普（Donald Trump）2017年宣佈退出協定，由日本領導改組CPTPP談判。

英國於2021年2月申請加入CPTPP，目前正進行和個別會員國協商，最新一輪協商是2月底和越南；英國去年2月正式申請加入CPTPP，也是第一個申請加入的非創始國，其申請過程被視為極具指標性，值得其他經濟體申請加入參考。另有提出申請的國家包括台灣、中國、厄瓜多、哥斯大黎加。

外交部今日例會中，媒體詢問有關台灣申請加入CPTPP的近況，劉永健說，台灣前年9月正式遞件申請加入CPTPP，經相關部會跟駐外館處努力，11會員國均了解台灣為入會所做的準備，也認為台灣經貿體制符合CPTPP高標準要求規範。

劉永健表示，目前成員國共識是優先處理英國申請入會案的問題，以英國入會案為範例，各方普遍預期今年7月英國可完成入會談判，CPTPP將會啟動新會員入會申請的討論，我國將盡速爭取成立CPTPP台灣入會的工作小組。

劉永健說，CPTPP會員國中，不乏與中國大陸經濟密切、經貿依存度高的國家，台灣會防範中國大陸的各項可能阻撓，倘若因其他因素或是其他國家未達標準，而導致我國入會案延誤，不僅對台灣不公平，對其他會員國也不公平。