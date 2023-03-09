桃園產業總工會等團體9日到桃園市府前抗議，指長榮航勤工會完全是「殭屍工會」，沒有正常開會運作，超過300名長榮航勤基層員工要求加入工會遭拒，近期還要舉辦會員大會及會員代表選舉。市府勞動局則回應，已經要求停止開會員大會。

勞動局表示，長榮航勤員工加入長榮航勤工會受阻，勞動局已於8日依工會法規定發函令長榮航勤工會，停止召開會員大會及會員代表選舉，先前也已發文向工會重申限期於22日前改善，如屆期仍未改善，將依工會法規定，向法院聲請解散工會。

桃產總表示，長榮航勤在元旦期間發生集體休假爭議，員工們發現長榮航勤企業工會是「殭屍工會」，沒有正常開會運作，也沒有收會員，超過300名長榮航勤連署希望加入工會，卻始終不得其門而入。

此外，長勤工會不審核基層員工入會申請，但會員人數卻從33人增加到109人，還宣布要開第2屆會員大會第一次會議並辦理會員代表選舉，已經違反章程和工會法，在基層入會前急著舉辦選舉，顯然是要剝奪基層員工運作工會的機會，繼續把持調整工時、休息時間、例假日等同意權。

「保障基層員工加入工會」、「停辦殭屍工會業務」基層人員9日在市府前抗議，批目前工會根本沒有誠意要解決基層無法入會問題，要求桃園市長張善政處理問題。

勞動局補充，依照工會法規定，會員代表大會議決事項多屬與會員權利義務有關的重大事項，但是長勤公司仍有2百多名員工未能加入工會，若在21日開會員大會並選舉會員代表，將影響已申請入會員工參與工會運作的權利。