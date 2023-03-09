馬拉威的貧窮人民是該國史上最致命霍亂疫情的主要受害者，根據世界衛生組織（WHO）的數據，今年非洲地區的霍亂病例呈指數級上升。僅該國衛生部門的資料，自去年3月以來，全國已有超過5萬人感染霍亂，1600多人死亡。

據《路透社》（Reuters）9日報導，馬拉威政府於去年12月宣布該疫情為公共衛生緊急事件。政府已與世界衛生組織合作制定了一項全國響應計劃，包括口服疫苗接種活動，在受影響地區進行水質檢測，以及針對水、衛生和衛生教育等方面的公共宣傳。

儘管疫情的爆發加強了呼籲改善水源和衛生設施，但在馬拉威，這些設施對許多人來說仍然無法觸及，因為該國是世界上最貧窮和最不發達的國家之一。根據聯合國的數據，該國有1千8百萬人口，約3分之1的家庭缺乏清潔飲用水，幾乎4分之1的水源未經處理，僅有26％的人口享有基本的衛生服務。

現居於馬拉威第2大城市布蘭岱（Blantyre）的一名27歲女士賽門（Symon）歲表示：「（公共）自來水並不定期流動，而且也很昂貴。所以有時我們從一些河川或者水壩取水。」而這裡也正是疫情的重點區域之一。

「衛生工作者建議我們飲用水前要施加氯或煮沸。」她補充說，雖然她並沒有每次都煮沸飲用水，但她會使用衛生官員發放的氯來為水消毒。

霍亂主要是透過受污染的食物或水傳播，並可能導致急性腹瀉。雖然很多人症狀輕微，但如果不治療，它可以在幾個小時內致死。兒童，尤其是5歲以下的兒童，特別容易受到影響。

許多家庭無法自來水供應，通常會使用鑽井或從小賣店購買水源。在這個國家，1桶水的成本接近10美分（約3塊台幣），對於許多生活在極端貧困中的人來說，這是一筆巨款，根據世界銀行（World Bank）的數據，約有70％的人口生活在極端貧困中。在南部的法隆貝（Phalombe），26歲的銷售代理商娜格拉瓦（Enifa Ngalawa）表示，他們飲用來自共用水龍頭的水，而這些水源是未經處理的山泉水。她的3歲女兒自去年以來已經多次腹瀉。她說：「自來水非常骯髒。我的女兒幾乎每週都有腹瀉，為此上學期甚至沒有上過幼稚園。」

卡穆素大學（Kamuzu University）健康與公共衛生與流行病學教授穆拉（Adamson Muula）表示當前霍亂疫情集中在低收入地區。「有錢人不會使用井水或河川中的水源，那裡可能有污染和污水流入。」