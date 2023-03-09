嘉義縣長翁章梁赴日參訪，見證台日貿易商簽署合作備忘錄。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁赴日見證台日貿易商簽署農產合作備忘錄。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁率團參訪台灣技術輸出日本打造的網室木瓜園。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁參觀台灣技術輸出日本打造的網室木瓜。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

台灣技術輸出日本打造的網室木瓜。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣推展科技與農業結合，促進農業專業化，網室木瓜技術輸出日本，進而帶動鳳梨將於4月出口到日本約5個貨櫃，9日台日貿易商簽署合作備忘，嘉義縣長翁章梁及日本地方官員見證，翁章梁表示，這次赴日參訪，讓嘉義農業進軍國際市場的實力被看見，提升嘉義農業新價值。

嘉縣府指出，日本進口商茂華株式會社、台灣福和生鮮農產股份有限公司、有限責任嘉義縣青木堂果菜生產合作社，在千葉縣佐倉市簽署貿易合作備忘錄，由嘉義縣長翁章梁、千葉縣廳農林水產部副課長小川真理子、千葉縣議員田沼隆志見證觀禮，佐倉市西田市長出席致詞，台日都期待未來雙方有更多的農業交流、互惠。

嘉縣府表示，茂華株式會社是日本機械設備貿易商，社長陳皇賓長期旅居日本，有次回台探親，被水上鄉青木堂果菜生產合作社理事主席陳文輝發表「木瓜智慧化生產及產銷班輔導」理念所感動，決定將台灣農產及農業推展至日本，因而在茂華株式會社設立農業部門，專責千葉縣與嘉義縣的農業技術對接與農產外銷業務。

嘉縣府表示，陳文輝負責整合嘉義縣農產供應，配合台灣4至6月是鳳梨產季，今年4月起外銷鳳梨至日本，數量約是5個40呎的貨櫃，由茂華株式會社負責日本通路銷售。

福和生鮮農產股份有限公司出口台灣冷凍鳳梨、釋迦，同時進口千葉縣梨子與桃子，協助日本農產拓展台灣市場。

縣府團隊在簽約後參訪茂華株式會社與青木堂合作社合作建置的木瓜網室，結合台灣技術，搭建抗風型木瓜網室，栽種日本木瓜苗，發展日本的木瓜產業。