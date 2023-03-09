疫情走向穏定開放後，百貨賣場經營型態也產生質變，不但導入智慧銷售，因應社群網站和自媒體興起，沉浸式體驗店蔚為風潮，台中日系購物中心LaLaport台隆手創館9日開箱，450坪旗艦店規畫13個體驗區，透過各種互動式場景及沉浸式體驗，吸引大家逛街、打卡還能拍現場體驗拍短影音。
日系購物中心LaLaport一月開幕後，位於二樓台隆手創館經多日籌備，明（10日）盛大開幕，台隆手創副總經理黃威廉指出，該店是全台第11間分店，更是台中第4間分店，新店融合傳統日本文化與未來數位科技，以「大健康」為核心主軸打造全國最大坪數品牌門市。
因應百貨賣場新趨勢，該店館內部分專區設有智慧貨架，消費者可透過螢幕互動獲得更詳盡的商品說明；另整店以「居家健康」、「健身美顏」、「療癒休閒」三大重點規劃共計13個體驗區，透過各種互動式場景，讓消費者透過雙手觸碰、自由體驗。
體驗區更以日系主題打造，如昭和風格的台隆一丁目快閃街、重現日本澡堂的箱根溫泉秘境，滿滿美妝保養的澀谷美顏殿堂，集結超過2萬種日本商品，讓民眾購物邊體驗，順便打卡PO上社群平台。
開幕期間祭出超殺優惠，消費可享滿2000元送200元，持棒球經典賽票根還能消費500元折抵50元。
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