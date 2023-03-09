丁寧、黃瀞怡（小薰）及陸弈靜3位實力派演員，近日接受鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》訪問，以黑澀會美眉之姿出道的小薰，自曝當年轉戰戲劇發展的悲慘過往，「我一禮拜（試鏡）3、4部戲，長達一整年沒有試上」，小薰說當時非常沮喪，也開始思考要不要回家幫忙，好在接到戲劇《我租了一個情人》邀約，最終也憑該戲入圍金鐘獎最佳女配角。

體育系畢業的丁寧說，因為以前太常跑步，所以畢業時還放話再也不要跑步，沒想到卻接到電影《幸福城市》，要在劇中以一種「沒有明天」的瘋狂之姿奔跑，「我特別練跑，甚至報名馬拉松比賽，結果最後我跑出一座金馬獎最佳女配角」。

同樣是國內外影展入圍及獲獎常客的陸弈靜，分享在《德布西森林》中演出「屍體」的經驗， 「被摔出去的時候，絕對不能亂動，要保持屍體該有的硬度，直接被摔出去。」她感慨的說，從來沒想過演戲時，要把自己的生命跟安全交到另一個人手裡。

3人多次入圍影展女配角獎，有志一同的表示，不會特別去想主、配角的差異，回歸角色本身，把自己的戲份演好，才是最重要的。還有更多精彩內容請收看3月4日周六下午4點於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出的《誰來演戲之圓桌對談》。