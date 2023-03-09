民進黨立委李昆澤9日特別邀集交通部次長陳彥伯率交通部、文化部、經濟部與高雄市旅行商業同業公會召開協調會，盼推動疫後觀光加速振興，延續近10年高雄國際旅展的豐碩成果，期許創造更加多元豐富的精采展覽，不僅推動高雄觀光，更要宣傳台灣多元文化及特色旅遊。

李昆澤表示，鑑於疫後觀光振興，將著重於國際觀光客來台，特別要求交通部觀光局針對踩線邀訪聯合駐外單位加強推廣辦理，觀光局也允諾將會補助100萬協助旅展擴大辦理，並全力配合邀請日、韓、星、馬、香港、美、加、澳、印度、印尼、越南等世界各國的KOL、媒體及旅行社業者來台宣傳，吸引國際觀光客來台。

旅展主辦單位高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗祐指出，為了疫後振興復甦，公會也會全力推動此次旅展，延續歷年舉辦的成果，並結合各項資源，與來自各地的業者交換經驗，共同提升台灣觀光相關產業發展、民眾與國際旅客滿意度。並且會全力配合觀光局規畫不同的旅遊套裝商品與踩線行程，讓旅展更加多元、豐富。