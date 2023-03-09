勞保基金最快2028年就可能破產，引發勞工恐慌，總統府發言人林聿禪今天強調，勞保是國家辦的社會保險，由政府負最後支付責任，一定會確保制度穩健運作，讓勞工退休能夠領得到、領到老。
根據勞保局資料顯示，去年12月勞保投保人數約1043萬人，全年勞保收入為4428億餘元，支出卻高達4814億餘元，逆差達到386億餘元，已連續第6年入不敷出。若依然最新的精算報告，最快在2028年就可能破產，許多勞工都擔憂退休後將領不到勞保年金。
對於近日社會大眾關心勞保基金議題，林聿禪表示，蔡英文總統及行政團隊非常重視勞保基金穩健，因此自2020年以來，政府已經連續撥補4年，包含今年編列的450億元，再加上疫後特別預算300億元，總計4年共撥補了1470億元。
她說，近日，行政院長陳建仁也宣布，明年將編列1000億元撥補勞工保險基金預算，持續撥補勞保基金，若有歲計賸餘更不排除往上加碼。勞保是國家辦的社會保險，由政府負最後支付責任，一定會確保制度穩健運作，讓勞工退休能夠領得到、領到老。
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