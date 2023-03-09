然而，IMF國際貨幣基金1月底針對今年全球經濟成長率微幅調升至2.9％，較去年10月預估樂觀；如果民生消費需求隨著庫存逐漸消化，輔以中國大陸解封可帶動整體經濟動能逐漸活絡，預期航運景氣於下半年有逐步回升之機會。

陽明表示，去年貨櫃航運市場整體需求強勁，平均運價維持高檔，公司全年營業表現亮眼。但自去年第四季以來，受到通膨及高庫存影響，消費者購買力未如疫情期間強勁。

據國際海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年預估供給成長為8.2％，預估需求成長為1.4％，整體呈現供過於求局面。

同時，國際海事組織（IMO）碳強度指標（CII）環保法規開始生效，航商可能透過船舶減速、現成船改裝及加速汰舊方式減少碳排，均為有助於供需平衡之有利因素，惟全球性通膨壓力及地緣政治等不確定因素仍需審慎應對。

面對尚未明朗的海運前景，陽明持續強化業務策略，積極開發新貨源並優化貨載結構；同時，持續優化航線服務，積極提升艙位利用率，並投入數位化服務提升集團競爭力，以因應外在環境挑戰。