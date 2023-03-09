財政部9日公布2月稅收統計。2月上市櫃股票平均每天成交值約2,807億元，前兩月上市櫃日均成交量也有2,582億元，但均較去年同期減少。

今年農曆春節落點提前在1月，使得2月台股交易天數較去年同期多三天，受惠於交易天數增加，因此挹注2月證交稅較去年同期增加1成。

根據財政部統計，2月實徵淨額956億元，較上年同月增加189億元、年增24.6％；累計前 兩月實徵淨額2,724億元，較去年同期減少76億元、年減2.7％。