財政部9日公布2月稅收統計。2月上市櫃股票平均每天成交值約2,807億元，前兩月上市櫃日均成交量也有2,582億元，但均較去年同期減少。
今年農曆春節落點提前在1月，使得2月台股交易天數較去年同期多三天，受惠於交易天數增加，因此挹注2月證交稅較去年同期增加1成。
根據財政部統計，2月實徵淨額956億元，較上年同月增加189億元、年增24.6％；累計前 兩月實徵淨額2,724億元，較去年同期減少76億元、年減2.7％。
2月交易天數增加，推升證交稅成長。根據財政部統計，2月證交稅實徵淨額122億元，較去年同期增加12億元、年增11％，終結連13黑。但累計前二月實徵淨額191億元，年減32.9％。
財政部9日公布2月稅收統計。2月上市櫃股票平均每天成交值約2,807億元，前兩月上市櫃日均成交量也有2,582億元，但均較去年同期減少。
今年農曆春節落點提前在1月，使得2月台股交易天數較去年同期多三天，受惠於交易天數增加，因此挹注2月證交稅較去年同期增加1成。
根據財政部統計，2月實徵淨額956億元，較上年同月增加189億元、年增24.6％；累計前 兩月實徵淨額2,724億元，較去年同期減少76億元、年減2.7％。
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