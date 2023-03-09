中央流行疫情指揮中心9日宣布，20日起新冠肺炎輕症免隔離、免通報。台北市醫師職業工會指出，醫護人員確診新冠肺炎仍有身體不適，若要繼續上班未免過於殘忍，呼籲政府讓醫護人員享有全薪公假保障，也勿強迫仍在自主健康管理期間的醫護犧牲病假或特休。

台北市醫師職業工會表示，醫護人員最常見問題是「因公確診卻又自假隔離」，舉例來說，醫護人員經常接觸患者導致感染新冠肺炎，卻必須犧牲特休、或請病假遭扣半薪進行5天隔離，醫院通常不認為員工是因公確診，或認為醫護未做好衛生防護。

醫師工會認為，未來輕症沒有隔離規定，可是感染新冠肺炎仍會有數日身體不適，此時要繼續從事照顧工作過於殘忍，呼籲政府廣為向勞工宣導職業災害鑑定的重要性，若醫護人員在急診確診區、專責病房工作，則應透過職業傷病認定的程序，享有全薪公假的保障。

醫師工會指出，醫護人員常見的另一個問題是，醫院為了避免院內發生感染，會希望「0＋N」自主健康管理期間醫護不要到院上班，必須請扣薪病假或犧牲特休假。

醫師工會建議，勞動部及衛福部應針對上述情形制定特別規範，要求醫院面對確診員工應徵詢其意願、安排適當工作為優先，若要求員工請假則應給予公假，或以其他不扣薪的假別辦理。

醫師工會表示，今日指揮中心記者會當中提及會再公告相關規定，工會強烈建議應趁20日上路以前盡速與勞工團體研商，避免未來持續出現爭議。