許多人打算退休後移居鄉間圖個清靜，但心臟可得夠強，因為你可能會遇上猛獸串門子。美國亞利桑那州小鎮居民外出返家，進門看到他家狗狗的臥舖上趴著一隻貓，走近一瞧大驚：那可不是什麼溫馴家貓，而是生性兇猛的大山貓（bobcat）。屋主的愛犬之一大難不死但被咬成重傷，大山貓已逃逸無蹤。
美國亞多家媒體報導，利桑那州東南部小鎮聖瑪努爾（San Manuel）一戶民宅日前遭遇俗稱「美國大山貓」的截尾貓入侵。亞利桑那州漁獵部門周三（8日）在推特說明此事，並附兩張截尾貓的照片，只見牠在一張狗臥鋪上或趴或踞，狀似閒適，身旁還有一條毯子。
漁獵部門透過推文說明，此事發生在當地時間本周一（6日），「屋主下班回到家發現牠在屋裡，懷疑牠是從未上鎖的狗門進入。牠在處置人員抵達之前即已逃離現場」。貼文還提醒當地居民，若遇上落入陷阱或受傷的野生動物，應當儘速致電有關單位通報，切勿靠近觸摸。
拍下大山貓照片的屋主尼可拉（Nikola Zovko）接受地方電視台採訪時表示，當時進了屋子看見有隻貓趴在狗狗臥舖上，第一時間他以為是普通的短毛家貓，走近一些才看清楚是截尾貓，「牠盯著我瞧，同時發出低沉的吼聲，讓我有些緊張」。
他趕緊把家中其他寵物送進另一個房間，接著打開屋子裡所有對外門扇，希望這隻大山貓自行離去，誰知牠無意撤退，「牠的舉止就像貓咪一般，踞坐在那兒用舌頭清理自己的身子」。
過了45分鐘，這位不速之客終於消失了，尼可拉清查家中寵物狀況，10歲愛犬「吱吱叫」不見蹤影。他在屋裡屋外找了半天沒結果，直到隔天周二下班回家，「吱吱叫」在前院出現，而且狀況不妙，身上有好幾處很深的傷口，應是遭受截尾貓攻擊所致。
「吱吱叫」福大命大，由獸醫手術好幾個小時，縫了多針幸運存活，但要花很長的時間養傷。尼可拉與「吱吱叫」均補打疫苗，以防感染狂犬病。
據台北市立動物園簡介，截尾貓是中型貓科食肉動物，尾巴短短的狀似截斷，多半獨來獨往，在加拿大南部到墨西哥北部的森林、山地、半沙漠均曾現蹤，擅長捕獵，以鼠、兔、鳥、蛇、蝙蝠、浣熊、鹿為主要獵食對象。
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