許多人打算退休後移居鄉間圖個清靜，但心臟可得夠強，因為你可能會遇上猛獸串門子。美國亞利桑那州小鎮居民外出返家，進門看到他家狗狗的臥舖上趴著一隻貓，走近一瞧大驚：那可不是什麼溫馴家貓，而是生性兇猛的大山貓（bobcat）。屋主的愛犬之一大難不死但被咬成重傷，大山貓已逃逸無蹤。

美國亞多家媒體報導，利桑那州東南部小鎮聖瑪努爾（San Manuel）一戶民宅日前遭遇俗稱「美國大山貓」的截尾貓入侵。亞利桑那州漁獵部門周三（8日）在推特說明此事，並附兩張截尾貓的照片，只見牠在一張狗臥鋪上或趴或踞，狀似閒適，身旁還有一條毯子。

A bobcat lounges on a dog bed in San Manuel home Mon. The homeowner, who found it upon returning from work, suspects it entered through an unlocked doggie door. The bobcat escaped before an officer arrived. Don’t handle entrapped/hurt wildlife yourself. Call 623-236-7201 ASAP. pic.twitter.com/zcQFD4m08h — AZ Game & Fish Dept (@azgfdTucson) March 7, 2023

漁獵部門透過推文說明，此事發生在當地時間本周一（6日），「屋主下班回到家發現牠在屋裡，懷疑牠是從未上鎖的狗門進入。牠在處置人員抵達之前即已逃離現場」。貼文還提醒當地居民，若遇上落入陷阱或受傷的野生動物，應當儘速致電有關單位通報，切勿靠近觸摸。

拍下大山貓照片的屋主尼可拉（Nikola Zovko）接受地方電視台採訪時表示，當時進了屋子看見有隻貓趴在狗狗臥舖上，第一時間他以為是普通的短毛家貓，走近一些才看清楚是截尾貓，「牠盯著我瞧，同時發出低沉的吼聲，讓我有些緊張」。

截尾貓是食肉動物，習慣單獨狩獵。（資料照／路透社）

他趕緊把家中其他寵物送進另一個房間，接著打開屋子裡所有對外門扇，希望這隻大山貓自行離去，誰知牠無意撤退，「牠的舉止就像貓咪一般，踞坐在那兒用舌頭清理自己的身子」。

過了45分鐘，這位不速之客終於消失了，尼可拉清查家中寵物狀況，10歲愛犬「吱吱叫」不見蹤影。他在屋裡屋外找了半天沒結果，直到隔天周二下班回家，「吱吱叫」在前院出現，而且狀況不妙，身上有好幾處很深的傷口，應是遭受截尾貓攻擊所致。

Many thanks to concerned citizens & the Veterinary Specialty Center Tucson from the family of #Squeakers, who turned up injured Tues. after a bobcat entered their home Mon. through a doggy door. The family asks that you show your support on Instagram at Squeakers2023. https://t.co/xg7SiA8sUj pic.twitter.com/0oPdfFvFzY — AZ Game & Fish Dept (@azgfdTucson) March 8, 2023

「吱吱叫」福大命大，由獸醫手術好幾個小時，縫了多針幸運存活，但要花很長的時間養傷。尼可拉與「吱吱叫」均補打疫苗，以防感染狂犬病。

據台北市立動物園簡介，截尾貓是中型貓科食肉動物，尾巴短短的狀似截斷，多半獨來獨往，在加拿大南部到墨西哥北部的森林、山地、半沙漠均曾現蹤，擅長捕獵，以鼠、兔、鳥、蛇、蝙蝠、浣熊、鹿為主要獵食對象。