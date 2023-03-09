28歲大陸女星鞠婧禕從大型女子團體SNH48中出道，憑精緻外型和甜美嗓音擄獲無數粉絲，從女團畢業後她SOLO出道，同時轉戰影視圈；近日她飛到泰國旅遊，穿上當地的學校制服拍照，清純感十足，這舉動掀起不少大陸遊客效仿，泰國當局卻提醒這樣很有可能會觸法。

女星鞠婧禕日前到泰國去旅遊，她換上當地的學生制服拍照，清純感十足，造型不免令人想到泰國熱門電影《初戀那件小事（First Love）》，女主角也是一身制服，鞠婧禕在曼谷CentralWorld尚泰購物中心逛街自拍後，不少大陸遊客紛紛效仿，成為泰國必去的網美打卡點。

大陸女星鞠婧禕到泰國旅遊時穿校服拍照。（圖／鞠婧禕微博）

不過泰國律師拉恰蓬(Rachapon Sirisakorn)卻表示：「泰國《學生制服法(Student Uniform Act)》規定非學生人士穿校服誤導他人，最高恐面臨1000泰銖（約879新台幣）罰款，校服若只繡遊客姓名，沒有學校名稱就不算違法」。9日泰國的教育部次長安蓬(Amporn Pinasa)則回應《學生制服法》在於打擊假冒學生身分進行不良意圖犯罪的人士，並非針對遊客。

大陸女星鞠婧禕到泰國旅遊時穿校服拍照。（圖／鞠婧禕微博）

安蓬稱有注意到網上有許多大陸遊客會穿校服遊泰國，遊客的行為只是裝扮娛樂，沒有不尊重或損害教育機構的意圖，且大多遊客制服上繡的是suai jing（非常漂亮）、na rak（可愛）、suai teesud（最美麗）等詞語，未損害教育機構的形象，同時也促進泰國旅遊業的發展。安蓬也溫馨提醒遊客，穿校服打卡需要注意場合及時間，夜間穿校服到各大娛樂場所可能會給遊客的生命財產造成威脅。