民進黨議員認為，議會秩序不容落選候選人違反規定進行政治鬥爭。(蔡依珍攝)

「平鎮林志玲」曾妍潔、「中壢戰神」游智彬接連在網上抱怨桃園市議員遲到、自拍、嬉戲，引爆民進黨議員怒火，9日在臨時會閉會連番譴責，再度要求市府道歉，藍營反嗆不要改朝換代就雙標，過去王浩宇、在地聯盟也都在旁聽席直播，甚至有人咆嘯、罵三字經，都不曾有異議，雙方唇槍舌戰，議長邱奕勝一度以曾妍潔的直屬長官王明鉅當天就已數度道歉為由緩頰，卻不被接受，最後王再度鄭重道歉，才結束紛爭。

「覺得我今天穿這樣漂亮的舉手？」民進黨議員黃瓊慧率先發難詢問市府局處首長，她說現在到議事堂都要習慣性看後面有沒有人攝影，直指本周的臨時會，7日發生前民眾黨平鎮區議員落選人、現任副市長祕書曾妍潔，在議會拍照錄影，再於匿名社群發文抹黑議員遲到、嬉戲、互拍，隔天又有新黨中壢區議員落選人游智彬，以參訪團名義混入其中，未經許可就對等待質詢的議員錄影，再以「議員開會翹腿玩手機」為題放上網，混淆視聽，造成民眾誤解，強調議員都是在監督市府，希望桃園更好，不該是由市府反監督議員。

民進黨議員許家睿也說，議會應該重新檢討議事規則和錄音錄影旁聽辦法，至今直播系統仍無隨選功能，建置周全就不用偷拍，也質疑曾妍潔是個人行為還是王明鉅授意，要求懲處、向議會致歉。

「改朝換代不要雙標！」國民黨議員詹江村說，過去在地聯盟、民進黨助理、前議員王浩宇都在旁聽席全面直播，如今改朝換代就說不能攝錄影，更諷刺民進黨新科議員看一下議事規則，別的議員發言不要在底下干擾叫囂甚至拍桌叫罵，把壞習慣帶進議會，強調議會本來經過申請就可以旁聽攝影，也有線上直播，「否則我臉書問政影片哪裡來！」

國民黨議員舒翠玲也說，議長邱奕勝的肚量太大，過去綠營卸任議員在旁聽席咆嘯叫罵三字經，都只是好言相勸離席，如今曾妍潔、游智彬完全沒有干擾議事進行卻可以大作文章，真的是嚴重雙標，直言已是資訊透明化時代，議員若坦蕩蕩，何必怕被監督錄音錄影？

國民黨議員黃婉如也說，議員禁得起檢驗，不怕錄音錄影，不過她也認為副市長祕書匿名抹黑不妥，可以用真名在下班時間發表意見，躲網路此風不可長。

邱奕勝表示，案發後民進黨團總召呂林小鳳有致電告知，他當場道歉，認為是議事堂管理問題，今也正式跟所有議員「對不起」，已要求游智彬將影片下架並告誡，針對曾犯不允許的行為，未來要再申請參訪會派專人陪同，重申保護議員質詢權利是市議會職責，希望大家放心，連2日的不快請大家包涵，至於如有議員對議事管理不滿，請正式聯署提案。

「臨時動議不是變相質詢我或市府同仁！」面對藍綠爭論不休，數度道歉的邱奕勝一度微慍，也提到王明鉅案發當天就有率祕書當面跟議員致歉，也曾向大會道歉，一度以「這不是質詢時間副市長不用回答」要求民進黨議員尊重議事程序，最後為平息紛爭，仍請王明鉅發言。

王明鉅再度表示，謝謝各位議員指導，自己的祕書經驗不足、判斷失準，強調祕書只是想記錄他的備詢狀況，沒有其他想法，做的不好的地方向各位議員和大會道歉，會請祕書以後自己言行要更檢點。

市長張善政會後也表示，在議會、在議場裡面尊重議員是任何人都該有的禮數，副市長王明鉅也已向議會同仁道歉，同仁如果有疏忽的地方，會回去請他改進。