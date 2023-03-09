新竹市長高虹安9日晚間宣布，將於本周末（3月11日、3月12日）於新竹火車站站前廣場舉辦「2023 WBC世界棒球經典賽直播派對」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市也有WBC世界棒球經典賽直播派對了！為替中華隊強力應援，新竹市長高虹安9日晚間宣布，將於本周末（3月11日、3月12日）於新竹火車站站前廣場舉辦「2023 WBC世界棒球經典賽直播派對」，邀請味全龍啦啦隊及DJ、全市學校棒球隊共同應援，現場還會加碼送好禮。

高虹安表示，2023第5屆世界棒球經典賽睽違10年後，再次回台灣辦分組預賽，市府特別與愛爾達電視台合作，周末連續兩天舉辦棒球賽直播派對，現場將架設LED大螢幕，帶給民眾刺激的觀賽體驗，並邀請味全龍啦啦隊及應援團DJ、竹市國小棒球隊到場應援，與球迷們炒熱氣氛，讓民眾不用到台中洲際棒球場看比賽，也有如親臨現場。

高虹安說，她周六晚間也會現身站前廣場，與熱血球迷一起觀賽，她也宣布，周末兩天將發放限量早鳥禮「觀戰特輯」，介紹此次經典賽的重點戰區與焦點戰力，從賽制、參賽隊伍、重點球星、4大賽區，有完整深入報導，以及中華英雄們的獨家訪談，每日限量50份。

此外，現場還準備250份互動小禮，內容為WBC周邊商品扭蛋，數量有限、送完為止。

市府說明，2023 WBC世界棒球經典賽火熱開打，本周六晚間7時台灣對戰荷蘭、本周日中午12時台灣對戰古巴，賽事開打前半小時開放進場，站前廣場大螢幕將全程轉播，歡迎熱血的球迷一同齊聚站前廣場，為中華隊加油。