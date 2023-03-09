犬貓絕育政策上路多年，但台南市政府每年仍會查獲數起犬貓未絕育案，光去年就已開出10件裁罰，通常是飼主未替犬貓絕育，使犬貓不慎懷孕產下一窩窩的小狗、小貓而遭人檢舉。

台灣遊蕩犬貓數量眾多，除了造成不少與人類、環境或野生動物的衝突，也衍生許多地方收容所量能不足問題，故為犬貓絕育，不僅能從繁殖源頭來減緩流浪犬貓增長速以外，對貓狗本身也有好處，可減少牠們罹患生殖系統相關疾病的機率。

政府推行犬貓絕育政策多年，仍有少數飼主未依規定替犬貓完成絕育或提出免絕育申報。市府農業局動保處說，為犬貓完成絕育除了符合動物保護法而免於受罰外，更可以降低毛孩罹患乳腺腫瘤、子宮蓄膿、睪丸腫瘤及圍肛腺腫瘤等多種疾病的風險。

此外，在接受絕育手術後，毛孩發情、隨意便溺及攻擊等行為問題也可以有所改善；如果飼養的犬貓因為健康因素或年齡不適合絕育，也必須依規定申報免絕育，且平時應做好飼養管理，確實將公、母分開飼養或其他避免懷孕措施，否則當犬貓不慎懷孕時，還是要面臨罰鍰。

動保處說，很多飼主不知道飼主應為犬貓絕育，因此這幾年都加強宣導，飼養犬貓是一輩子的責任，除了在飼養前審慎評估自身是否適合飼養外，在飼養後也應負起責任，完成絕育、狂犬病疫苗預防注射及寵物登記等動物保護法規定的事項，才是一位負責任的好飼主。