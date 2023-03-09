夏于喬與森SHEN品牌創辦人Doris合影 。（瑞美公關提供）

夏于喬氣質出眾代言保養品。（瑞美公關提供）

女星夏于喬今為森SHEN保養品出席記者會，她和導演老公林書宇交往3年、結婚4年，但迄今完全沒有7年之癢，老公在她眼裡還是最帥的男人，甜蜜地請媒體一定要寫，「現在看到他還是會眼冒愛心，肚子有蝴蝶在飛，常常對方做一個舉動，都會覺得好幸福喔。例如走在馬路上，走在外側靠車，就會把她扶住往裡面推，當下都會覺得自己是全天下最幸福的女人。」

老公因為工作關係有時滑IG看到其他女明星照片會稱讚，她會有點介意心想 「他多久沒稱讚我了」，接著就會打開手機點開自己IG放在旁邊試圖引起老公注意。夏于喬笑說即使天天相處在一起，還是喜歡聽老公親口稱讚她漂亮，例如今天工作可能就會問老公：「我今天像不像仙女？」老公說：「像阿。」她就會追問然後呢？之後林書宇就會被逼出自主性的讚美。

2人都在演藝圈，彼此會互相鼓勵，也會誠懇地說出能夠改進地建議，「如果沒有人講實話，很難進步。」不過畢竟林書宇是創作者，夏于喬坦言先生有被講到走心過，有一次他在寫一個新劇本，夏于喬覺得哪邊怪怪的，直接講出建議，發現老公有點面無表情，且很久不講話，「後來直接背對我安靜很久，家裡只有我們兩個人，也不知道怎辦，就默默的開電視看。」之後夏于喬裝沒事問：「你要吃什麼？」接著才開始跟他溝通，才知道剛剛有點太直接，「先生就會覺得是不是自己作品真的很糟。」

結婚至近肚皮仍沒動靜，夏于喬表示一直都有在備孕，還在努力中，只是目前還未傳出喜訊，透露3、4月會和老公去日本滑雪度假，下半年會先拍電影。