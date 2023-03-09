美式賣場好市多（Costco）是許多人採購必去的賣場之一，近日有會員發現，日本乾燥干貝時隔9個月又悄悄上架開賣，不過價格卻比去年足足貴了1000元，消息一出，讓不少死忠會員看了捶心肝，還有人表示，去年還在猶豫到底要不要買，沒想到今年就讓人真的買不下手。

臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》管理員日前發文表示，有一款日本乾燥干貝再次於好市多上架，不過價格卻直接大漲1000元，其產品資訊顯示，干貝產地位於日本北海道，屬於冷凍養殖，每包重約1公斤，大概有200至300顆干貝，價格為4499元。

好市多一款乾燥干貝近日重新上架，不過價格卻直接漲了1000元。（示意圖，非當事商品／shutterstock）

事實上，去年6月粉專管理員就曾分享過這款產品，當時的價格為3499元，讓不少網友看了哀怨地說，「日幣不是貶值？為何還漲價呢」、「感謝分享，但我買不下去」、「築地市場便宜一半」、「寧可買迪化街干貝」、「拿日幣來賣喔」、「上次還在猶豫要不要買…這下真的卻步」。

對此，有其他網友指出，雖然國際運費下降，但和多年前相比仍是一筆相當可觀的成本支出，「覺得價格不合理的人，自己從日本網購回來，就知道成本在哪裡了」、「因為運費再加上日本也缺工啦」、「這價格已經很不錯了，你去築地或日本當地批發零售看看，一公斤也要15K」。