監察委員施錦芳、賴振昌、王麗珍今日指出，KY公司接連淘空、市值蒸發、康友KY證券詐欺，金管會原監理機制嚴密性不足，上市前審查不周，檢查會計師事務所成效不彰，監察院促請該會研議檢討改善。監察院財政及經濟委員會日前審議通過3位監委所提調查報告，促請金管會研議檢討改善。

三位查案立委調查金管會監理康友-KY公司淘空案，提出調查報告。調查報告指出：主管機關金管會雖於97年開放外國企業來臺第一上市(櫃)時，即針對KY公司因註冊地及主要營運地均在海外，資訊透明度相較本國企業為低，監管不易及簽證會計師查核困難度高等特性，建立相關監理及預警機制。

調查報告發現，長期以來KY公司遭到警示比率仍遠高於非KY公司，且自103年起接連發生KY公司涉財務不實、股價炒作、資產淘空等事件，造成市值蒸發，投資人嚴重損失，嗣2020年康友-KY、淘帝-KY及凱羿-KY等公司財務業務異常重大案件接連發生後，金管會始針對KY公司治理、專家職能、資訊揭露等面向研謀強化措施。

查案監委表示，政府為提昇我國資本市場之國際競爭力，推動海外企業來臺上市(櫃)，其審查條件需與國際接軌。惟依起訴書顯示，康友-KY來臺申請第一上市自始預謀證券詐欺。

監委認為，金管會於2019年對康友-KY公司簽證會計師事務所進行例行檢查，惟2020年仍發生該公司財務報告不實事件，足見該會例行檢查徒具形式，成效不彰。金管會除應確實監督會計師事務所強化品質管制之外，更應促請會計師同業落實自律管理機制，同時並探究影響會計師獨立性及簽證品質之原因，以積極解決根本問題。