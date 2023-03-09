汕尾漁港外出現大量魚屍，市議員王耀裕與相關單位到場會勘。（市議員王耀裕服務處提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄市林園區汕尾漁港外灘3月初出現大量魚屍，但民眾遲遲未見相關單位處理，魚屍大多已被沖走或曬成「魚乾」，昨日向高雄市議員王耀裕陳情，今日王耀裕與第七河川局、海洋局等單位到場會勘，但相關單位卻以轄管範圍「互踢皮球」，讓王耀裕相當氣憤，要求盡速恢復原貌，並調查水質有無異狀。

高雄市議員王耀裕昨天接獲民眾投訴，林園區汕尾港與高屏溪出海口外灘，從3月1日開始就有大量死魚，始終未有人處理，因此找上他陳情，王耀裕今日邀集相關單位，包含第七河川局、高雄市政府海洋局、水利局、環保局到現場會勘處理。

王耀裕提到，會勘現場第七河川局和海洋局，各則認為魚群是對方管轄，讓他不滿根本就是「互踢皮球」，要求針對所負責的管轄區域儘速善後處理將魚屍及垃圾立即清除，恢復林園區汕尾高屏溪流域原有沙灘美麗風貌。

會後結論由高雄市政府海洋局負責全部清除，環保局負責全部清運，皆於今日全部處理完成，清出約100公斤近300條魚屍，王耀裕強調，已請環保局負責調查魚群大量死亡的原因，並公佈調查結果，絕不允許有汙染導致魚群死亡的事件發生。

環保局則表示，目前已經完成水質採驗，並沒有發現任何毒物或重金屬汙染的狀況，研判是因為許久沒有下雨，導致水質溶氧量偏低，加上近期早晚溫差大，才會造成大量魚群死亡。