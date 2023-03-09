台中港離岸風電一處距離海岸邊約10公里的基座，昨7日中午被日本技師發現一具男屍吊掛在高台上。由於此處離岸有10公里遠，單靠體力也游不到此處，知名法醫高大成分析其死因不外1溺水死亡、2死後溺水或3被大浪帶到此處，等不到救援，失溫或活活被曬死；檢警相驗男子身體無腫脹腐爛，全身嚴重曬傷證實該男子「應該是被活活曬死」。

由於男子陳屍地點離岸約10公里根本沒人可以游到此處，陳屍在此相當離奇；對此，中山醫學大學法醫系主任高大成分析，死者死亡原因，不外是生前溺水，只要法醫解剖看其氣管、胃是否有水及海藻等殘留物可釐清；但如果沒有器官吃水狀況，恐為死後溺水，案情就複雜了。

但高大成也研判還有一種可能，就是海釣時被大浪打入水，或如網友推測小船被大浪翻覆，在漲潮時人被帶到風電基座，如果是溺斃後被沖上平台，屍體應該會腫脹，但死者無外傷，四肢曬黑嚴重曬傷，因此排除溺斃的可能性，最有可能是落海後隨著洋流漂流至高台等待救援，卻因脫水、失溫最後被活活曬死，他強調，人一旦脫水三天就會死亡。

檢警9日初步相驗，發現男子應該為中年的年紀，身高約160公分、平頭、穿短袖衣褲，全身無外傷、身分不明、身上有刺青，遺體無腫脹腐爛，不過臉跟四肢都有嚴重曬傷，皮膚發黑，疑因長時間在風電基座平台上長時間曝曬所導致，檢警也將在下周二將進行解剖，進一步確認死因。