受到環境風場為偏東風，西半部地區風速弱且混合層偏低影響，整體擴散條件不佳，最多時曾有15測站亮紅燈，環保署表示，預估未來3天狀況類似，污染累積情形會逐漸影響南部地區，預估此波空汙要至周日（12日）晚間東北季風增強時才會改善，提醒所有民眾都要留意空品預報，減少戶外劇烈活動及做好自身健康防護。

環保署表示，自5日預報注意到中南部地區空品將有變化，就開始協調台電公司等相關燃煤電廠降載減排；今天因應北部空品狀況不佳，再透過跨區應變會議協調台電公司增加林口電廠降載，以及擴大麥寮電廠降載量，來因應本次空品不良情形。統計5日至今日下午2時，協和、林口、中火、麥寮及興達等電廠總計降載電量達6.8億度，減排硫氧化物等污染物共約439公噸。

環保署說，各縣市的聯合應變作為方面，包含雙北等北部縣市共聯合稽查1萬餘輛車輛及200多家工廠，並於基隆港進行船舶排煙稽查；高屏地區雖然影響較小，仍然與嘉義縣市、臺南、雲林等6縣市執行聯合稽查，以促使污染源減排，而環保署三區督察大隊也一同協助地方政府進行稽查。

環保署指出，今日上午隨著白天陽光露臉，混合層高度提高，擴散條件稍微改善後，目前北部地區空品已有好轉，但未來幾天的氣象條件仍很類似，預計上半天的空品都不太好，午後才會稍微好，13日以後風向改為東北風，污染物將往南移動，還有可能帶來部分的境外污染。