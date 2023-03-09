世界棒球經典賽A組首輪預賽自昨天開始在洲際棒球場登場，台中市政府環保局賽前已擴大盤點球場周邊環境，並加派人力清掃鄰近道路，還調派稽查人員加強巡查球場周圍環境，給球員跟球迷們最好的看球環境。

環保局長陳宏益指出，2023最大國際棒球盛事於台中洲際棒球場舉行，環保局已於賽前全面盤點球場、球員下榻酒店、熱門商圈或觀光景點周圍環境，更自3月初起，轄區清潔隊每日增派20名人力加強道路清理維護工作，調派5位稽查同仁加強巡查球場周圍環境。球場周圍400公尺管制區內的空地雜草等，也在3月5日暖身賽前要求土地所有權人全數依規定清理完成。

北屯區隊郭姓隊員表示，此為難得的國際賽事，很榮幸有機會貢獻自己的一份力，看到各國球迷們熱血沸騰的樣子，就覺得工作辛勞、疲憊感全數消除，尤其民眾路過自己掃區開心進場看球，也覺得與有榮焉。

環衛科稽查人員吳先生說，科室負責環境衛生維護督導及巡查，每天都會安排人員到球場周圍巡查道路、公廁，一旦發現環境髒亂，第一時間通知管理單位立即清理，看到自己做的事能讓環境立刻恢復，也可以讓世界看見台中的美麗，真的很有成就感。