去年3月初，台南市白河林初埤木棉花道，搭配一旁波光粼粼的湖畔風光。（張毓翎攝）

林初埤露出大片乾涸龜裂土地，可見白鷺鷥等鳥類飛到淺灘捕食魚蝦。（張毓翎攝）

以往3月適逢台南市白河林初埤木棉季時，沿線數百棵盛開的木棉花，搭配波光粼粼的湖畔風光，引人入勝，不過今年旱象嚴重，林初埤幾乎乾涸見底，只剩中央一小部分的淺灘區，花海湖畔倒映之景也不復見。

林初埤位於白河往後壁土溝的南90線鄉道，是農田水利署嘉南管理處的灌溉埤塘，四周所種植的木棉樹，每逢3月至4月開花期，吸引許多人來遊賞，綿延數百公尺的木棉花道，除了有綠油油的農田，也有湖水可倒映出不同的景色，選對角度就能將木棉一併入鏡，呈現多種花海的畫面。

但是今年乾旱關係，林初埤整片埤塘已幾乎乾涸見底，露出大片乾涸龜裂土地；農田水利署嘉南管理處白河工作站表示，林初埤的水源來自周遭排水渠道匯入，由於今年當地一期作休耕，上游未供灌，加上這陣子都沒下雨，渠道也沒有水可入流進埤塘。

「真的很慘！」當地有民眾說，比起缺蛋，台南可能更缺水，因為目前台南是全台唯一水情燈號為橙色「減量供水」的縣市，就怕進入紅燈分區限水的窘境，還盼老天快快下雨。