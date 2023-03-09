響應3月9日世界腎臟日，台灣腎臟醫學會聯合全台醫療院所舉辦「腎利人生」園遊會及系列衛教講座。（台灣腎臟醫學會提供）

台灣累計新冠肺炎確診人數已破千萬，多數民眾在確診後容易放鬆警惕，殊不知新冠病毒正默默加速腎臟衰老，研究顯示，確診後的患者腎臟老化速度是一般人的3倍！台灣每8位成人就有一位可能患有腎臟病，盛行率長期高居全球第一，卻因早期無明顯症狀，且民眾大多對腎臟病的知識不足，往往延誤就醫而演變成中重症，使得腎臟病成為高盛行率、低認識率的國民病。

國外研究指出，確診新冠肺炎後會加速人體器官衰老，尤其以腎臟、腦部、心臟等三大器官最為嚴重。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯說明，隨著年齡增長，腎臟會逐漸老化，以平均一年1％的速度下降，但感染新冠病毒的話，腎臟老化速度可能將飆至3倍，意即在一年內就下降3至4％。

吳麥斯提醒民眾慎防「四高五狀」。如有出現泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠等五大症狀，應盡早就醫篩檢、早期介入；除了大眾熟悉的高血壓、高血脂、高血糖外，也應留意高腎壓，定期追蹤「四高」，才有機會及早揪出腎病變風險。

吳麥斯指出，腎臟是沉默的器官，且早期沒有明顯症狀，民眾不易察覺，多數民眾更對於慢性腎臟病存有迷思或誤解。據統計，台灣20歲以上成人的慢性腎臟病盛行率已逾12％，卻有超過9成（96％）的腎臟病患者罹病而不自知，察覺有異時卻已演變成中重症。

為了響應3月9日世界腎臟日，台灣腎臟醫學會聯合全台醫療院所舉辦「腎利人生」園遊會及系列衛教講座，現場推出健康檢查、衛教諮詢，以及節目表演、闖關遊戲等多項精彩活動。繼3月5日臺中場及今日開跑的臺東場，接下來還有3月12日高雄場次、3月26日台北及桃園場次，現場除推出健康檢查、衛教諮詢、節目表演外，還有各式闖關遊戲、有獎徵答及摸彩等活動，全台醫療院所也將辦理系列衛教講座，積極協助民眾培養腎臟保健知識。