財政部又多一花！常務次長人選出爐 關務出身謝鈴媛升任 18:522023/03/09 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部人事再度明朗，根據了解，財政部常務次長確認由財政部參事謝鈴媛接任，財政部高層布局再多一女性。 謝鈴媛現是以關務出身。過往經歷曾任關務署署長、關務署副署長、財政人員訓練所所長、國際財政司副司長、關政司副司長、關政司專門委員、關政司科長。 新竹兒探館工程延宕 竹市議員現場勘查找問題 演算法涉助長「違法關鍵字」廣告 公平會5月中將傳Google說明 股東會旺季將至 勤業眾信提醒應遵循重點 #財政部 #謝鈴媛 #參事 #關務署 #關政司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳寧波廠關線裁員 群創：不實訊息 14:432023/03/09 財經 楊冪經紀人「美到上熱搜」 網友瘋猜她神秘身分與這事有關 15:442023/03/09 娛樂 新台幣9日續貶2分 收盤價貶破30.8元關卡 17:352023/03/09 財經 大額贈與案加持 2月贈與稅實徵淨額創20個月新高 19:072023/03/09 財經 東大數媒系畢業展東感光波登場 作品與在地息息相關 13:502023/03/09 寶島 普發現金對象 擬擴大至全年新生兒 04:102023/03/09 財經要聞 白色情人節3關鍵字 「最療癒情侶檔」放閃傳情 16:362023/03/09 科技 亞銀金飯碗誘人 年薪8.8萬美元起跳 14:432023/03/09 財經 中共操作疑美論日益增加 外交部：台美關係持續深化 14:302023/03/09 政治 《財政》新生兒6000元也有份 何時發看政院 07:582023/03/09 財經 少子化衝擊 35所私校長齊聚新北談教育永續 15:402023/03/09 生活 考試院：明年起考關務人員三等特考要先通過英檢 13:442023/03/09 政治 崔洪建：別再讓烏克蘭危機綁架中歐關係 04:102023/03/09 話題觀察 以遺產中公設地抵繳遺產稅「有限額」 16:502023/03/09 區域情報-高雄 《國際金融》安謀赴美上市 英財政部進行評估檢討 13:282023/03/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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