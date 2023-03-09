財政部人事再度明朗，根據了解，財政部常務次長確認由財政部參事謝鈴媛接任，財政部高層布局再多一女性。

謝鈴媛現是以關務出身。過往經歷曾任關務署署長、關務署副署長、財政人員訓練所所長、國際財政司副司長、關政司副司長、關政司專門委員、關政司科長。