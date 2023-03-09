陽明山花季即將進入最後一周，台北市公園處表示，在櫻花季的尾聲，陽明山公車總站旁特別規畫「湖山光影節」，而近期恰逢3月14日白色情人節，湖山里當天晚上7時特別舉辦「紫藤花情人節」，十分適合到陽明山約會賞花，度過浪漫春日時光。

公園處說，陽明公園和湖山綠地白色的吉野櫻已悄悄盛開，落櫻繽紛營造浪漫氛圍，十分適合在白色情人節時邀請情人、家人一起上山賞花，感受花兒帶來的幸福時光。除了櫻花以外，水仙花也盛開綻放，黃色系的水仙花帶來不同的景色，與櫻花相映襯，成為山中桃花源，格外浪漫動人，是春遊最佳好選擇。

陽明山公車總站旁舉辦的「湖山光影節」，在夜幕降臨之後，巨型櫻花牆準時點燈變成超浪漫夜櫻；另因恰逢情人節，湖山里3月14日晚間7時也特別舉辦「紫藤花情人節」，現場除了活動外，也將致贈精美巧克力。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，陽明山上除了百花盛開浪漫精彩以外，今年在陽明公園內的辛亥光復樓2樓，特別榮幸邀請到藝術家劉寶鳳老師設展，舉辦「東西方論戰」畫展，讓民眾感受到東西方繪畫風格的新論點與思維。同時也舉辦「林卉祺高級訂製服」設計展，邀請林卉祺老師展出精心設計的高級訂製服裝，結合東西方藝術論戰畫展，提供民眾們全新藝術視覺饗宴。

除了感受藝術氣息，陽明山上6大館舍也串聯「草山百年風華」活動，由陽明公園辛亥光復樓、中國文化大學華岡博物館、陽明山國家公園管理處陽明書屋、陽明山中山樓、林語堂故居、閻錫山故居組成，各場館於陽明山花季期間各別提供不同的優惠及活動，同時也規畫集章活動，邀請民眾走訪6大館舍，了解陽明山百年風華。