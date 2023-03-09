Netflix真人實境秀《體能之巔：百人大挑戰》日前播畢後，卻爆出冠軍爭議，連選手都出面發聲，指出「冠軍賽的錄製或有問題」。對此，節目組沉默數週後，於今(9日)上午召開記者會澄清，並公開了長達11分鐘的「未剪輯版」影片。然而，節目組表示因為版權問題，影片無法公開，因此外界無法得知影片內容。

綜合韓媒報導，製作人主張原片版權歸Netflix所有且有嚴格規定，再加上擔心外界傳播時恐出現更多爭議，因此只有公開「有必要回應」的部分內容，且禁止媒體拍攝。而韓媒們以文字敘述指出，這支約11分鐘的「未剪輯版」影片中，顯示在比賽開始沒多久就發出了怪音，且聲音一直持續。

'피지컬 100', 시청자는 못 보는 원본 영상…답답함은 누가 풀어주나 #SBS뉴스 https://t.co/z3yQJUEXBP — SBS 뉴스 (@SBS8news) March 9, 2023

對此影片，製作人稱：「由於不順暢的錄製給大家帶來了不便，我感到非常抱歉。」並駁斥此前的冠軍爭議：「除了一開始滑輪噪音導致的音頻檢查以及暫停後聽取參賽者的意見外，整場賽事沒有任何中斷，更未有操縱比賽結果的意圖。」

製作人更指出：「過往由冠軍舉手中斷比賽的主張以及亞軍鄭海民稱製作組偏袒選手的主張都不是事實」，直言冠軍賽是在雙方皆同意的情況下決定在同一天開始比賽，且整個過程都被選手的麥克風記錄下來。

另外，該則消息也在韓網論壇《theqoo》上引發網友討論，不少人認為影片沒有公開讓大眾檢查有失公允，且由於最初製作組的聲明中否認了再次比賽的說法，而今又改口承認了「冠軍賽不止一次」，遭外界質疑其說法的真實性。