艾笛森9日舉行線上法說會，副總經理暨發言人許正典表示，車用成品產線在今年第一季設備進廠、調校，預計第二季進入試量產，不同於艾笛森的車用LED元件已經應用在霧燈、日行燈、煞車燈及室內閱讀燈，車用LED成品以霧燈為起攻點，主要交貨給Tier 1汽車零配件廠，達成量產、準確交貨的目標之後，將考慮車用成品的第二階段擴產。

國內上市櫃公司跨入LED車燈的業者包括麗清、聯嘉，其中聯嘉高層還有國聯光電的背景，目前為特斯拉供應鏈，許正典認為，檯面上的LED車燈供應商主要聚焦SMT及車燈組裝，艾笛森過去以LED元件及封裝起家，對於汽車廠可提供從設計、元件、模組到成品的一條龍式服務，成本較有下降空間。

根據艾笛森統計，LED模組產品中，照明模組毛利率在15％至25％，車用模組介於20％至25％，照明成品則介於15％至40％，車用成品在有經濟規模之下，毛利率可望拉大至3字頭以上，達30％至35％，艾笛森相信切入車用成品之後，利潤將高於LED模組；此外，在毛利率較低的LED元件上，未來將繼續壓低比重到10％至20％，並且挑選利基訂單如植物照明、醫療、UV等，降低來自紅色供應鏈的競爭。

艾笛森去年每股盈餘達0.2元，上季度受到匯損633萬元、其他營業外損失2,126萬元衝擊，導致第四季轉虧，每股稅後淨損0.2元，許正典表示，若大環境變化趨穩，營運將有機會在第一季觸底。

公布財報之後，艾笛森董事會決議以資本公積配息0.30572782元，等於超額配息，對持股股東展現誠意，以艾笛森9日收盤價計算，隱含現金殖利率達1.29％，艾笛森預計5月30日召開股東常會，預計通過去年度決算表冊及盈餘分配案。