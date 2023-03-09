響應新北市好日子愛心大平台，新北市補習教育事業協會今捐贈16萬元購書款及18台JECTOR微距寬屏投影機，由社會局長張錦麗代表受贈，這些善款和投影機陸續提供給小衛星課後照顧單位運用。

協會理事長陳臣偉表示，捐款可供小衛星購置學童所需的教材，投影機則可分享教學資訊，讓小衛星單位及課後照顧據點的孩子能夠補充教學資源，也感謝社會局兒少科的媒合，使這些資源可以挹注到真正需要的地方。

張錦麗表示，適逢學校開學季，許多弱勢家庭的孩子下課後無法到安親班，由小衛星提供課後照顧，非常感謝補教協會的付出，集結會員的力量一起來幫助這群孩子，讓他們都可以快樂學習。

好巢社區兒少福利推展協會社工督導林詩潔表示，小衛星的孩子來自不同的學校與年級，因教科書版本多元，將使用善款購買評量，也讓老師透過投影機輔助，提高孩子的關注力。

環宇國際文化教育基金會主任謝韶彧表示，使用投影機與孩子一同觀看活動照片與成長紀錄，孩子們都很開心。位在石門偏區的IPOWER培力學社說，一般投影機需要抓相當的距離，但獲贈的這款微距寬屏投影機，讓他們使用上更方便。雙和基督之家則表示，已運用在兒少營隊，有150位的學員和老師受惠。