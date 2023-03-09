效力巨人隊的旅美好手鄧愷威加入中華隊後，在官辦熱身賽及昨天登板狀況卻不理想，對巴拿馬之役在6局登板沒能抓下任何1個出局數，昨天投7球中只有1顆好球，堆成滿壘後就被換下場。林岳平認為，鄧愷威的狀況是心理影響生理，「思緒太複雜了。」

鄧愷威因為規定直到官辦前夕才加入中華隊，5日的官辦熱身賽首戰他在5局登板，被連敲2安後投出3次保送，1人未解決就被換下場，昨天他在6局登板，第一球就投出觸身球，之後又連續4顆壞球保送，接著處理短打球又發生失誤，同樣1人都未解決就退場。

「餅總」認為鄧愷威的狀況單純是因為心理影響生理，短打後又發生失誤沒拿到該有的出局數，「如果短打能處理掉，或許是有能力守下來的。」

先前鄧愷威在美國隨母隊訓練時，中華隊都有透過影片持續掌握狀態，林岳平坦言狀態確實跟影片中的有落差，「但這是球隊的規劃，既然我們邀請了，就是盡可能去幫助他調整，看在往後的賽事還有沒有能力幫助球隊。」

這次中華隊陣中也配有心理諮商師，協助球員調適高壓環境下帶來的影響，「餅總」透露，心理師有與鄧愷威接觸，教練團得到的消息不是太困難，只是他的思緒太複雜。

許銘傑也說，當時會派他上去是認為可以把教練團希望的局數吃下來，相信他有這個能力，因為他在美職系統且有一顆滑球，應該可以對付巴拿馬的球員，參考情蒐資料後決定派他。

投手教練王建民（左）協助鄧愷威調整。（鄭任南攝）

鄧愷威。（鄭任南攝）