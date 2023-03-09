桃園市平鎮區擁22.8萬人口，為桃園第3多人的行政區，鄰近國道一號與台66線，公路交通便捷，但大眾運輸系統相比之下顯得較不便。鐵道局將施作鐵路地下化平鎮站外，市府也規畫興建平鎮轉運站，不過卻因商業空間有限，影響廠商投資意願，已流標1次，現辦理第2次招標。桃市府交通局表示，持續公告探詢廠商意願外，也將檢討量體規畫，盼增加廠商意願。

交通局說明，平鎮的產業、商業與都市持續發展，為避免道路壅塞，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，目前該區客運業者皆各自設站，國道路線未整合，缺乏完善轉運候車及客運停等空間，導致公車使用率無法提升。

交通局去年評估平鎮轉運站區位，考量適法性、土地取得難易度、距離交流道遠近、人口稠密度、距離既有大眾運輸場站遠近、轉運便利性、基地大小、業者進駐意願等因素，決議民族路、廣成街路口的「廣北停車場」最適合，基地面積共有3593平方公尺，依促參法BOT案方式引進民間投資，興建轉運站、停車場、商場兼具的複合式建築。

不過，此基地受都市計畫停車場用地使用限制，3分之2須設停車場，僅3分之1可做轉運站與附屬設施商業使用，能經營獲利的空間較小，1樓精華區又要作轉運站使用，影響廠商投資意願，去年曾流標1次，目前正辦理第2次招標，且均無潛在投資人。

市議員陳韋曄指出，地方居民強烈希望平鎮能蓋轉運站，但現況廠商不願意來投標，建議朝都市計畫變更用地進行，改為車站專用區，解決廠商擔心的用地限制，且廣北停車場位於平鎮、中壢交界，服務範圍廣，相信能為南桃園公車轉運迎來好的發展。

市議員黃敬平認為，廣北停車場基地面積不夠大，目前市府規畫地上6層、地下1層的量體，廠商誘因不足，建議更改建築量體設計，可觀察其他縣市的成功實例，於法規標準內增加樓層數，雖建築成本增加，但也會提高廠商吸引力，周邊人口稠密度，相信足以支撐小型商場營運，地方也樂觀其成有棟符合民間和企業需求的複合式大樓。

交通局表示，廣北停車兼轉運站若要變更都市計畫用地難度較高，目前基地現況作停車場使用率高，若興建為轉運站，1樓商業空間受限，除持續公告、探詢廠商意願外，將再檢討條件內容，目前預計縮小量體規模至僅有地上4層，盼增加民間投資意願。