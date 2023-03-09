馬來西亞前首相兼在野黨國民聯盟（Perikatan National）黨魁慕尤丁（Muhyiddin Yassin）上周五被當地地方法庭控訴4項濫權罪和2項洗錢罪。

綜合馬來西亞媒體報導，慕尤丁將在2009年馬來西亞反貪汙委員會（MACC）法令第23條文下被控濫權，並在2001年反洗錢和反恐融資法令第4（1）條文被控洗錢罪。

繼馬國前首相納吉（Najib Razak）因一馬公司弊案（1MDB）被控貪汙後，慕尤丁將是第2位被控上法庭的大馬前首相。

馬國反貪會首席專員阿佔巴基（Azam Baki ）證實，慕尤丁將於明（10）日被控。他說，慕尤丁今早11時15分抵達反貪會總部後，目前仍在接受盤問。慕尤丁目前作為柔佛州巴莪區（Pagoh）國會議員，否認了有關他在雪蘭莪州（Selangor）打高爾夫球時被反貪會逮捕的報導。

在慕尤丁於2020年至2021年擔任大馬第8任首相期間，該政府推出了土著建築承包商發展計劃（Jana Wibawa），作為一項幫助土著承包商應對新冠疫情的經濟振興措施。

大馬現任首相兼財政部長安華（Anwar Ibrahim）表示，財政部發現慕尤丁在任相期間，涉及違規處理6000億令吉（約40兆856億元新台幣）公共資金。阿佔巴基則證實，國民聯盟下的土著團結黨（PPBM）的銀行賬戶已被凍結，以便該會能夠調查據信來自非法收益的資金。

PPBM該黨成員主要來自馬來西亞巫統（UMNO）黨內不時任黨主席兼首相納吉及IMBD公司醜聞而退黨的前黨員。該黨在大馬上一屆大選時期與伊斯蘭黨（PAS）、民政黨組成國民聯盟。

PPBM宣傳主任旺賽夫（Wan Saiful）被控受賄近2億3200令吉，這些賄賂與Jana Wibawa計劃有關。另外，商人亞當拉德蘭（Adam Radlan）三度被控涉及與該計劃有關的受賄，他還被控涉及向私人企業MIE基礎建設和能源發展公司的董事經理末祖索馬末（Mat Jusoh Mamat）索賄50萬令吉，以讓該公司得標價值4780萬令吉的道路工程項目。

面對指控，旺賽夫和亞當拉德蘭都否認有罪。慕尤丁今日被反貪會傳喚，就Jana Wibawa計劃醜聞錄供；對於指控，他表示不認罪。